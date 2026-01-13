Télen nem csak a hidegindításra kell figyelni, de bizony indulás előtt teljesen le kell takarítani a karosszériáról a havat. Nem elég csak az üvegfelületeket letisztítani, például a tetőről lerepülő jégdarabok más autókban tudnak kárt okozni, vagy épp fékezésnél előrecsúszva eltakarják a szélvédőt. Nem csoda, hogy a rendőrök utaznak a lusta sofőrökre.

Szabálysértési eljárással honorálták a rendőrök ezt a látványt

Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség

Csoda, hogy a rendőröket látta a szabálytalan sofőr

Ezek után érthetetlenül áll az ember az előtt, hogy Ózdon olyan autóvezetőt kapcsoltak le a rendőrök, aki épp csak egy 15x15 cm méretű nyílást tett szabaddá a szélvédő peremén – a vastag hófal miatt ráadásul csőlátása is volt. Az átgondolatlan, a többi közlekedőt veszélyeztető cselekményéért szabálysértési eljárást indítottak az autós ellen a rendőrök, és természetesen addig nem engedték tovább, amíg el nem végezte az autó letakarítását.