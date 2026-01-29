Bekeményítettek a rendőrök, különös dolog miatt kezdték büntetni az autósokat

Különös bírság borzolja a kedélyeket Bécsben: egy 34 éves sofőr hajnali fél négy körül szállította ki egy vásárló rendelését, amikor megbüntették. A férfi szabályosan parkolta le a furgonját lényegében a rendőrök orra előtt, az egyik helyi őrs közelében.

Amikor visszatért, a rendőrök már várták, és megkérdezték, hogy bezárta-e a járművet. A férfi meg sem próbálta tagadni, hogy nem zárta be a furgont, mert csak néhány méterre volt a lépcsőház, ahova be kellett mennie.

Ezért nem kegyelmezhettek a rendőrök

Az egyik rendőr ezután közölte vele, hogy ez az osztrák szabályok szerint szabálysértésnek minősül, és 25 eurós (9500 forintos) bírság jár érte. Ausztriában a nyitva hagyott jármű "lopásra való felbujtásnak" minősül. A szabályok szerint amennyiben "a jármű vezetője olyan távolságra távolodik el az autótól, hogy azt már nem tudja felügyelni, köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelenek csak jelentős akadály leküzdésével tudják azt használatba venni."

Vagyis a sofőröknek le kell állítaniuk a motort, ki kell venniük a kulcsot, és be kell zárniuk a járműveket. Mivel a helyszíni bírság összege mérsékelt volt, a kiszállító vonakodva, de befizette a 25 eurót. A történetét azért tette közzé, hogy más ne kövesse el ezt a hibát Ausztriában.