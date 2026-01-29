Nem vacakolt a békéscsabai rendőrnő, kirángatta a kocsijából a pofátlan sofőrt

Egy autós a rendőrök orra előtt hajtott át a piroson január 27-én délelőtt Békéscsabán, a Jókai utca és Andrássy út kereszteződésében. A járőrök azonnal utánamentek, és félreállították. Az intézkedés eleinte problémamentes volt: a rendőrnő közölte az autó vezetőjével, hogy az elkövetett szabálysértésért pénzbírságot és büntetőpontokat fog kapni. A férfi ekkor annyit mondott, hogy „ezért nem szoktam megállni”, majd gázt adott, és nagy sebességgel elhajtott.

A férfi többször szabálytalanul váltott sávot, átlépte a záróvonalat és helyenként közel 120 km/órás sebességgel hajtott a belvárosban. Az Orosházi úton aztán megállásra kényszerült, mert mindegyik sáv foglalt volt, a piros lámpa miatt pedig álltak előtte.

Videón a rendőrök akciója:

A férfi még ekkor sem akart kiszállni az autójából, de az egyik rendőrnő benyúlt a lehúzott ablakon, kinyitotta az ajtót, és kitessékelte. Még ekkor is ellenállt, sérelmezte az intézkedést, ezért megbilincselték, és előállították a rendőrkapitányságra.

Kihallgatásán azt mondta, hogy a munkájához szüksége van a jogosítványára, és azért nem akart a meglévők mellé újabb büntetőpontokat kapni, mert tudta, hogy kipontozódna. Ez valóban meg is történt azzal, hogy a rendőrautó mellett áthajtott a piroson.

A békéscsabai rendőrkapitányság több szabálysértési eljárást, illetve közigazgatási eljárást is indított a férfi ellen, emellett eltiltották a járművezetéstől.