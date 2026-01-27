Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

autós hír

Olyat láttak a rendőrök az M0-son, amitől ők is megijedtek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Füstölő és szikrázó teherautót szúrtak ki a forgalomban az M0-son. A rendőrök azonnal intézkedtek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírM0-s autóútteherautó

Az M0-s autóút gyáli szakaszán a rendőrök észrevettek egy teherautót, amely füstölve és szikrákat hányva közlekedett. A járművet azonnal és biztonságosan kivezették a forgalomból.

A megállást követően a teherautó hátsó része kigyulladt, de a gyors helyzetfelismerésnek és az azonnali beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább.

Egy pillanatig sem késlekedhettek a rendőrök:

A rendőrök porral oltóval kezdték meg az oltást, majd a kiérkező tűzoltók végleg megszüntették a veszélyt. Személyi sérülés nem történt, a forgalom is rövid időn belül zavartalanul megindulhatott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!