Olyat láttak a rendőrök az M0-son, amitől ők is megijedtek

Az M0-s autóút gyáli szakaszán a rendőrök észrevettek egy teherautót, amely füstölve és szikrákat hányva közlekedett. A járművet azonnal és biztonságosan kivezették a forgalomból.

A megállást követően a teherautó hátsó része kigyulladt, de a gyors helyzetfelismerésnek és az azonnali beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább.

Egy pillanatig sem késlekedhettek a rendőrök:

A rendőrök porral oltóval kezdték meg az oltást, majd a kiérkező tűzoltók végleg megszüntették a veszélyt. Személyi sérülés nem történt, a forgalom is rövid időn belül zavartalanul megindulhatott.