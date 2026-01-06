Olyat mondott a rendőröknek a 91 éves sofőr, amitől köpni-nyelni sem tudtak

Egy 91 éves felső-bajorországi sofőr újév napján, a Starnbergi-tó partján fekvő Bernried közelében kiszámíthatatlan vezetésével vonta magára a rendőrök figyelmét. A férfi lakott területen kívül mindössze 30-40 km/h-s sebességgel hajtott, és többször is hirtelen fékezett.

Az idős sofőr sokáig figyelmen kívül hagyta a rendőrség megállásra utasító jelzéseit is. Bernriedben végül rövid időre megállt autójával, de rögtön elhajtott, amikor egy rendőr gyalog elindult felé.

Ettől a magyarázattól a rendőrök is csak pislogtak

Röviddel ezután a rendőröknek sikerült feltartóztatniuk. Az idős sofőr a járőrök általános elképedésére azt mondta, azért hajtott el, mert "semmi kedve nem volt egy igazoltatáshoz." A rendőrök nem engedték tovább vezetni a férfit, eljárás indult ellene.