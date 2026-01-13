Az ózdi rendőrök is a szívükhöz kaptak, amikor meglátták ezt az autót

Vastag hóréteggel fedett, mint közelebbről kiderült, kék színű autót állítottak meg a napokban az ózdi rendőrök. A sofőr úgy közlekedett a forgalomban, hogy mindössze egy nagyjából 25 x 25 centis hóablakot kapart tisztára a szélvédőn.

Az ózdi rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben. A rendőrök az eset kapcsán arra is felhívták a figyelmet, hogy az aktuális időjárási körülmények mellett indulás előtt a szélvédőt, világítóberendezéseket, és nem utolsósorban a rendszámot is le kell takarítani!

Ilyen autót a rendőrök is ritkán látnak: