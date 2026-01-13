Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja

Most érkezett

Kitört a pánik: kigyulladt a budapesti iskola, mindenki rohant

autós hír

Az ózdi rendőrök is a szívükhöz kaptak, amikor meglátták ezt az autót

4 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem sok kedve volt az autótakarításhoz egy ózdi sofőrnek. Nem dicsérték meg a rendőrök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírhavazásrendőrség

Vastag hóréteggel fedett, mint közelebbről kiderült, kék színű autót állítottak meg a napokban az ózdi rendőrök. A sofőr úgy közlekedett a forgalomban, hogy mindössze egy nagyjából 25 x 25 centis hóablakot kapart tisztára a szélvédőn.

Az ózdi rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben. A rendőrök az eset kapcsán arra is felhívták a figyelmet, hogy az aktuális időjárási körülmények mellett indulás előtt a szélvédőt, világítóberendezéseket, és nem utolsósorban a rendszámot is le kell takarítani!

Ilyen autót a rendőrök is ritkán látnak:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!