Ebben a balesetben a kamerást hozta ki hibásnak a rendőrség, Ön szerint igazuk volt?

Egy kecskeméti kereszteződésben történt tanulságos baleset, amellyel kapcsolatban a rendőrség is megváltoztatta a véleményét a helyszínelés után. A Bpiautosok.hu olvasója egy kis utcából akart balra kanyarodni, a torlódásban csináltak is helyet neki, amikor azonban kidugta az autója orrát, ütközött egy, az álló kocsisort előző másik autóval. A balesetben nem sérült meg senki.

A beküldő szerint az először a helyszínre kiérkező két járőr a sort előző autóst vélte hibásnak, mert kereszteződésben előzött. A később a helyszínre érkező rendőr viszont már a kamerás autó vezetőjét hozta ki felelősnek az elsőbbségadás hiánya miatt.

A rendőrség is meggondolta magát erről a balesetről:

A beküldő elismeri, hogy volt táblája, de úgy érzi, kellő körültekintéssel próbált kanyarodni. Szerinte a másik autós sietsége, illetve váratlan helyről és irányból való érkezése is nagyban hozzájárult a balesethez.

A kommentelők sem feltétlenül értették, miért a kamerás autó vezetőjét hozta ki hibásnak a rendőrség. "Nos, szerintem jogszabályi értelemben végül is mindkettőt ki lehetne hozni hibásnak. Inkább onnan közelíteném meg, hogy a sok szabálytalan, vagy megkérdőjelezhető döntés, viselkedés közül melyik vezethetett leginkább balesethez, melyik volt a legtöbb kockázattal járó cselekedet? Az álló kocsisort előző a szokásosnál jóval nagyobb kockázatot vállalt, aminek veszélyeivel láthatóan nem volt tisztában, szóval az ő döntése volt a legtöbb baleseti kockázattal járó döntés. Úgyhogy nálam ő a nyertes" - írta például egyikük.