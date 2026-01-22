150-es tempóval tarolt le hét autót a pirosnál a 83 éves sofőr

A rendőrség szerint összekeverhette a pedálokat az a 83 éves sofőr, aki az amerikai Georgia államban 150 km/h körüli tempóval tarolta le az álló kocsisort egy piros lámpánál. A balesetben összesen hét autó tört össze, a csodával határos módon senki nem halt meg.

A mentők négy embert szállítottak kórházba, közülük két sérült állapota súlyos. Ahol a baleset történt, ott 35 mérföldes (kb. 55 km/h-s) sebességkorlátozás volt érvényes. Az idős nőnek súlyos sérülést okozó járművezetés, közúti veszélyeztetés, extrém gyorshajtás, valamint a követési távolság be nem tartása miatt is felelnie kell.

A rendőrség is elhűlve nézte a felvételeket: