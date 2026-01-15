Félhetnek a rendőröktől ennek a rendszámnak a használói

Franciaországban rengeteg visszaélés történik az ideiglenes rendszámokkal, amelyek egészen mostanáig mindössze annyiban tértek el a normál hatósági jelzésektől, hogy a W illetve a WW betűkkel indultak. Ez megnehezítette a forgalomban haladó rendőröknek az ilyen járművek felismerését és ellenőrzés alá vonását, ezen próbálnak javítani azzal, hogy 2026 január 1-től már rózsaszín alapon fekete karakterekkel adják ki az ideiglenes rendszámokat.

Feltűnő a rózsaszín rendszám, így a rendőrök könnyebben felismerik és ellenőrzik az ideiglenes táblát használót

Fotó: ANTS

Könnyen felismerhető a forgalomban a rózsaszín rendszám

A problémát az jelentette és jelenti a jövőben is, hogy a mintegy 400 000 darab még forgalomba nem helyezett járművek számára kiadott ideiglenes rendszámokat időről-időre újra kiadják anélkül, hogy visszavennék a korábbi hatósági jelzést. Sokan tehát már „lejárt” rendszámot használnak, amire nincs érvényes felelősség biztosítás, az esetleg azzal összegyűjtött szabálytalanságokért (gyorshajtás, tilosban parkolás, stb.) viszont az aktuális rendszámot használót próbálják felelősségre vonni, akinek sok nehézséget okoz az igazának a bizonyítása. A rózsaszín rendszámokkal szerelt autók tehát kiemelt figyelmet kapnak a csendőröktől és a rendőröktől, azaz jó eséllyel megállítják majd azokat a papírok ellenőrzése céljából.

