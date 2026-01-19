Új autót díszít a 8 milliárd Ft-os rendszámtábla

A pénz nem elég mindenre, a megfelelő kapcsolatokkal is rendelkeznie kell az embernek. Ez elmondható Dubai uralkodójáról, Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejk igazi autóbolond, akinek legújabb hétköznapi feladatokra használt autója a Nyitrán gyártott Land Rover Defender Octa első, ügyfeleknek szánt példánya. A hírt Jamal Hameedi, a Jaguar Land Rover SVO műhelyének a vezetője osztotta meg az ünnepélyes átadás alkalmából, a képen pedig látható a Dubai 1 rendszám is.

Az autó 80 milliót ér, a rendszám 8 milliárdot

Fotó: Jamal Hameedi

Korábban Mercedes-AMG G63-ason volt látható a Dubai 1-es rendszám, ami a világ legdrágább hatósági jelzése. Lenne, ha kereskedelmi forgalomba kerülne. Az emirátusban időről-időre különleges rendszámokat árvereznek el, a bevételt jótékonysági célokra fordítják, az eddigi rekorder a Dubai 7-es rendszám, amelyért 2023 áprilisában 15 millió dollárt, azaz 5 milliárd Ft-ot fizettek. Szakértők a Dubai 1 rendszám árát 25 millió dollárra, azaz 8 milliárd Ft-ra taksálják, persze egyelőre nyoma sincs annak, hogy a sejk eladná a pozíciójához passzoló hatósági jelzést, ami a 80 millió Ft-os autót díszíti.

