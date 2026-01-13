Ritkán látott tarolás a magyar autópiacon

A Chery konszern kifejezetten a nemzetközi terjeszkedés érdekében hívta életre az Omoda Jaecoo ikermárkát, amely 2024 októberében lépett piacra Magyarországon az Omoda 5-össel, majd 2025 áprilisában jött a Jaecoo 7-es, augusztusban az Omoda 9, novemberben a Jaecoo 5. A szabadidő-autók benzines, plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos hajtással kérhetőek, ezekből az első teljes évben 2204 darabot sikerült értékesítenie az importőr Genius Automotive Europe Kft-nek. Ez 1,7%-os piaci részesedést jelent, ami az utóbbi évek legsikeresebb piacra lépését jelenti.

Az Omoda és a Jaecoo márka is új modellekkel és hajtásokkal bővíti a választékát

Fotó: LEO CAVAZZANA / Omoda Jaecoo

Folytatja a modelloffenzívát az Omoda Jaecoo

„Az OMODA&JAECOO magyarországi debütálása jól mutatja, hogy a magyar piac nyitott a progresszív, innováció-vezérelt és karakteres autómárkákra. Köszönjük ügyfeleinknek, hogy bizalmat szavaztak az OMODA&JAECOO ikermárkának, így az elmúlt évek legerősebb márkaindulásait valósíthattuk meg Magyarországon” – mondta el Goldberger Mária, az importőr Genius Automotive Europe ügyvezető igazgatója. 2026-ban folytatják a jelenleg 20 értékesítési pontból álló márkakereskedői hálózat bővítését, és meg akarják őrizni a 98%os alkatrész-lefedettséget – értsd a jelenleg forgalmazott autókhoz szükséges alkatrészek 98%-a legkésőbb 24 órán belül a márkakereskedésben van Megtartják a nagyvonalú garanciát, a belső égésű és a hajtómotorra is 7 év / 1 000 000 km garanciát vállalnak, az általános garancia 7 év / 150 000 km. 2026 első negyedévében kezdik meg az Omoda 5 SHS-H (öntöltő hibrid) és az Omoda 7 SHS-P (plug-in hibrid) forgalmazását, a második félévben érkezik a Jaecoo 8 SHS-P illetve a Jaecoo 5 SHS-H és Jaecoo 7 SHS-H.