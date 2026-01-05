Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő kijelentést tett Trump: újabb térség elfoglalását tervezi

Itt a tél!

Mínusz 20 fokig zuhan a hőmérséklet! Több napos havazás és ónos eső jön

subaru

MI és a rajongók segítségével tervezik az új Subarut

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lehet szavazni, melyik megjelenés nyerjen. A rajongók készítették MI-segítséggel a terveket, amelyek közül a Subaru válogatta ki a legjobbakat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
subaruforesterautós hír

Jelentősen felforgatja az autó-formatervezés világát az MI megjelenése, amelynek a segítségével sokkal gyorsabban lehet papírra/számítógépre vetni a terveket – ráadásul nem csak a profiknak. A japán Subaru például november végén hirdetett olyan pályázatot, amelyre mesterséges intelligencia segítségével készített terveket vártak a Forester képének felhasználásával. A beérkezett dizájnok közül a gyár formatervezői kiválasztották a 10 legjobbat, amelyek közül újra a rajongók segítségével keresik a végső győztest.

Rendhagyó és rendes Subaru-tervek közül lehet választani.
MI-formatervek segítségével kutatja a rajongók ízlését a Subaru
Fotó: Subaru

Sokoldalú a Subaru Forester – digitálisan

Arra kérik a rajongókat, hogy a szavazás mellett a kommentben azt is írják le, miért az adott formatervek választották a 10 lehetséges alternatíva közül. A végső fordulóba a reális megjelenések mellett igazán különleges alkotások is kerültek, mint a fából készített Dzsungellakó ősember, Uborka vagy a Csokisbanán. Mivel az aktuális Subaru Forester fiatal modell, nem várható, hogy bármelyik dizájn hatással lenne a megjelenésre a félidőben esedékes frissítéskor. Ennek ellenére a formatervezők értékes információkat nyernek arról, mit gondolnak a rajongók az autók kinézetéről.
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!