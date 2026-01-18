Évi 1 milliós kapacitású autógyárat épít a Suzuki

2024 januárjában kötött megállapodást a Maruti Suzuki és Gujarat állam arról, hogy az autógyártó egy második üzemet is épít náluk. Most célegyenesbe fordult a beruházás azzal, hogy aláírták a megállapodást az 1750 hektáros terület adásvételéről, amelyért 49,6 milliárd (182 milliárd Ft) rúpiát fizettek.
A jelenlegi 2,6 millióról évi 3,6 millióra nő a Suzuki indiai gyártókapacitása
A már rendelkezésre álló beszállítói hálózat, a vasúthálózathoz való könnyű hozzáférés és a kikötőkhöz való közelség miatt választotta ki a Suzuki az új autógyár helyszínét. Nem csak az indiai, de az exportpiacokat is el akarják látni autókkal az új létesítményből. A Maruti Suzuki aktuálisan négy autógyárat üzemeltet Indiában, az Új-Delhiben lévő gyárat már felszámolták, azt körbenőtte a város és lakóövezetet alakítottak ki a helyén.
|indulás
|helyszín
|alapterület (m2)
|éves kapacitás (db)
|1983
|Gurgaon
|1,2 millió
|700 000
|2006
|Manesar
|2,4 millió
|900 000
|2017
|Hansalpur
|2,6 millió
|750 000
|2025
|Kharkhoda
|3,24 millió
|250 000