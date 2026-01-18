Évi 1 milliós kapacitású autógyárat épít a Suzuki

Hírlevél
Megállapodtak az 1750 hektáros terület megvásárlásáról, indul a beruházás. A legújabb Suzuki autógyár évi 1 milliós kapacitású lesz.
maruti suzuki

2024 januárjában kötött megállapodást a Maruti Suzuki és Gujarat állam arról, hogy az autógyártó egy második üzemet is épít náluk. Most célegyenesbe fordult a beruházás azzal, hogy aláírták a megállapodást az 1750 hektáros terület adásvételéről, amelyért 49,6 milliárd (182 milliárd Ft) rúpiát fizettek.

Az új Suzuki gyárnál is fontos lesz az export.
A Suzuki Victoris szabadidő-autót 100 országba exportálják
Fotó: Maruti Suzuki

A jelenlegi 2,6 millióról évi 3,6 millióra nő a Suzuki indiai gyártókapacitása

A már rendelkezésre álló beszállítói hálózat, a vasúthálózathoz való könnyű hozzáférés és a kikötőkhöz való közelség miatt választotta ki a Suzuki az új autógyár helyszínét. Nem csak az indiai, de az exportpiacokat is el akarják látni autókkal az új létesítményből. A Maruti Suzuki aktuálisan négy autógyárat üzemeltet Indiában, az Új-Delhiben lévő gyárat már felszámolták, azt körbenőtte a város és lakóövezetet alakítottak ki a helyén.

induláshelyszínalapterület (m2)éves kapacitás (db)
1983Gurgaon1,2 millió700 000
2006Manesar2,4 millió900 000
2017Hansalpur2,6 millió750 000
2025Kharkhoda3,24 millió250 000
A Maruti Suzuki autógyárai Indiában

 

 

