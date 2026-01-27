Negyedével takarékosabb a Suzuki Vitara!

Hírlevél
25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Közúti forgalomban sikerült 24,1%-kal alulmúlni a WLTP-fogyasztást. De még így sem a Vitara a legspórolósabb Suzuki!
suzukilágyhibridswiftvitaraliter x kilogrammsuzuki motor ibéricaautós hír

A Suzuki Motor Ibérica által rendezett jótékonysági célú Liter X Kilogramm fogyasztásversenyen a résztvevők az autógyár által biztosított Swift és Vitara lágyhibrid modellekkel autóztak. A rendezvény lényege, hogy a szabványos átlagfogyasztáshoz képest elért megtakarítást élelmiszer-adományokra váltják, idén 3009 kg alapvető élelmiszert adtak a Madridi Élelmiszerbanknak. A Liter X Kilogramm eddigi fennállása során eddig összesen 42 tonna élelmiszert adományozott a Suzuki.

24%-kal mentek a WLTP-fogyasztás alá a Suzuki Vitara szabadidő-autóval
24%-kal mentek a WLTP-fogyasztás alá a Suzuki Vitara szabadidő-autóval
Fotó: Suzuki

Összkerékhajtású Suzuki Vitarával 4,1 l/100 km-rel is lehet közlekedni

Egy előre meghatározott 57,4 km-es útvonalon kellett végighajtania a kétfős, szakújságírókból álló csapatoknak, hétköznapi forgalomban, bevetve minden üzemanyag-spórolós tudásukat. A lágyhibrid Suzuki Swift esetén a győztes páros (Diego Ávila/Victor Delgado) 3,1 l/100 km-es értéket realizált, ami 29,5%-os megtakarítás a 4,4 l/100 km-es WLTP-értékhez képest. A lágyhibrid, összkerékhajtású Suzuki Vitara esetén a győztesek (Julián Corrales/Luis de los Reyes) 4,1 l/100 km-t autóztak ki, ami 24,1%-kal múlja alul az 5,1 l/100 km-es szabványos értéket.

Újságírók vezették a lágyhibrid, összkerékhajtású Suzuki Vitarákat és Swifteket közúti forgalomban.
Jótékonysági fogyasztásversenyen sikerült elérni a szuperalacsony Suzuki Vitara-átlagot
Fotó: Suzuki

 

Tippek a takarékos vezetéshez:

  • nem szabad elnyújtani a gyorsítási fázist
  • a lehető legtovább álljon a motor (stop-start)
  • fékezés helyett fékenergia-visszatermelés (motorfék) használata

 

 

