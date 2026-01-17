A rendőrök is meglepődtek, milyen ártalmatlan dolog okozott súlyos balesetet Békésben

Egy autó vezetője és utasa Tótkomlós és Békéssámson között közlekedett, amikor a sofőrt elkezdte zavarni, hogy bepárásodott a szélvédő. Elővett egy kisebb törölközőt, és bal kézzel megpróbálta letörölni az apró vízcseppeket.

Eközben a kormányt a jobb kezével tartotta, de a művelet közben önkéntelenül is jobbra kormányzott. A kocsi letért a havas, jeges útpadkára, majd megcsúszott és árokba borult. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, de anyagi kár keletkezett.

Bepárásodott szélvédő, nagy baj - fotók:

A rendőrség az eset kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a biztonságos közlekedés feltételeit alapvetően indulás előtt kell megteremteni. A szélvédő párásodását a fűtés ablakra irányításával is meg lehet szüntetni, de ha törölgetésre van szükség, azzal nem szabad menet közben próbálkozni.

Ha menet közben párásodik be az ablak, akkor meg kell állni egy arra alkalmas helyen, és ott kell elvégezni a páramentesítést!