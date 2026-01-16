Sok autós nem tudja, hogy nagy bajt okozhat ennek az elmulasztása télen

Az őszi-téli időszakban a gázolások, valamint gyakorta az elsőbbségadás elmulasztásából származó balesetek jó része vezethető vissza az autóból való rossz kilátásra. Az autóból történő jó kilátás elsődleges fontosságú, amelynek alapja a tiszta szélvédő - hívta fel a figyelmet az ORFK balesetmegelőzési honlapja.

A szélvédő tisztán tartásának fontossága még hangsúlyosabb az utóbbi évek autótípusainál bevezetett vezetéstámogató rendszerek jó működéséhez. Ezek érzékelőinek egy részét a szélvédő mögött helyezik el a gyártók, rendszerint a felső/középső részen. Ez a pont a legtöbb típusnál kívül esik az ablaktörlő törlési területén, így a rendszeres üvegtisztítás nagyon fontos feladat.

A szélvédő mindig legyen tiszta

A vezetéstámogató rendszerek addig működnek, amíg értékelhető jeleket kapnak az érzékelőiktől. Romló körülmények között, például erős havazásban az érzékelők „megvakulására” is nagyobb az esély.

Takarítás nélkül olyankor hagyhatják cserben a sofőrt a vezetéstámogató rendszerek, amikor éppen a legnagyobb szükség lenne rájuk.

Tiszta szélvédő a kulcs a biztonságos közlekedéshez

A jó kilátásért fontos, hogy az autó ablakmosó és törlő berendezései jól működjenek. Így ellenőrizni kell ebben az időszakban az ablaktörlőlapátok állapotát: ha csíkot húz, akkor már a végét járja, cserélni kell. Az ablakmosóknál a leggyakoribb probléma, hogy a vízsugár „rossz helyre megy”, a szervizek be tudják állítani a megfelelő szórásképet.

Az nem feltétlenül hiba, ha az ablakmosót álló helyzetben üzemeltetve a folyadék jó része a tetőn landol. Ugyanis ezeket a rendszereket úgy tervezik, hogy országúti vagy autópályás tempó esetén is rendesen működjenek. Ehhez kell a nagyobb folyadéknyomás, mert haladás közben a légáram a szélvédőre tolja az álló helyzetben a tetőre jutó mosófolyadékot. Álló helyzetben rövid fröcskölésekkel lehet elérni, hogy a szélvédőre, és ne a tetőre kerüljön a folyadék.