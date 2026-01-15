Szigorú tekintetű SUV-kupé az új csúcsmodell

Kétségkívül a furcsa lámpák jutnak az eszébe az embernek, ha a Renault Clio aktuális változatát nézi, mert nem nagyon tudtuk hova tenni a furcsa vágású LED-es fényforrásokat. Most azonban bemutatkozott a Renault márka csúcsmodellje, a Filante nevű majd’ 5 méteres szabadidő-kupé, amelyen már sokkal merészebben használják a Clio-n megismert gombszerű lámpákat, nem is beszélve a LED-ekkel teleszórt hűtőrácsról. A merész megjelenés egyébként a Renault dél-koreai formatervező stúdiójában készült, és szándékosan szakítottak a szegmensben egyébként (talán nem véletlenül?) uralkodó klasszikus vonalakkal.

Nem látszik, hogy a lendületes Renault SUV-kupé legközelebbi rokonai a szögletes Volvók

Fotó: Renault

Nem jut el Európába a leg-ek Renault-ja

Az Európában megvásárolható Rafale-hoz képest egy számmal nagyobb a Filante, 82 mm-rel hosszabb a tengelytávolsága, 205 mm-rel a karosszériája, és a csomagtartója is bő 100 literrel öblösebb. Számszerűen 4915 mm a hossz, 1890 mm a szélesség, 1635 mm a magasság és 2820 mm a tengelytávolság, a csomagtér alaphelyzetben 633 literes, támladöntés után 2050 literes a raktér. Az 1,1 négyzetméteres üvegtetőnek köszönhetően világos az utastér, a műszerfalon rögtön 3 darab 12,3 colos képátlójú monitort helyeznek el, és elérhető fel-a-fejjel kijelző is. A háromzónás légkondicionáló PM2.5-ös szűrővel rendelkezik, és automatikusan beindítja a levegő tisztítását (belső keringtetés), ha magas porszennyezést érzékel.

Az Open R Panorama fedélzeti rendszer Android Auto alapú, az anyósülés előtti korlátozott látómezővel rendelkező kijelzőn teszi lehetővé a streaming-adások követését, ha Bluetooth-fejhallgatót is csatlakoztatnak a rendszerhez, hogy még a hang se vonja el a sofőr figyelmét. Új funkció a kiterjesztett-valóság, amelynél a körkamera élő képén futó játékkal lehet múlatni az időt; ez inkább a villanyautóknál lehet érdekes program, a töltési idő alatt. A rendszer több vezető kedvenc beállításait is megőrzi, beleértve a rádió illetve zenehallgatási preferenciákat.

Öntöltő hibrid hajtást kap a Renault Filante, a full-hybrid E-Tech 250-es hajtás 1,5-ös négyhengeres turbómotort (150 LE/250 Nm), egy hajtómotort (136 LE/320 Nm) és egy generátort (82 LE/180 Nm) használt, a rendszerteljesítmény 250 LE/565 Nm, és a Multimode Auto nevű váltón keresztül hajtja az első kerekeket. Utóbbi két bolygóművet és egy hidraulikusan vezérelt duplakuplungos váltót tartalmaz. Az 1,64 kWh kapacitású akkumulátor elég ahhoz, hogy városban akár 75%-ban elektromos módban haladjon az autó, a CO2-kibocsátás 106 g/km, ami 4,7 l/100 km-es szabványos fogyasztást jelent. A látványos formaterv alatt egyébként a stratégiai partner kínai Geely konszern CMA műszaki alapja és annak a hidrid hajtása rejtőzik, tehát a Filante legközelebbi európai rokonai a Volvo kis méretű modelljei. Ezek után nem csoda, hogy a franciák nem tervezik a Filante európai forgalmazását, a Dél-Koreában gyártott modellt Latin-Amerikába és a Közel-Keletre exportálják majd Koreából.

