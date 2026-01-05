Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő kijelentést tett Trump: újabb térség elfoglalását tervezi

Itt a tél!

Mínusz 20 fokig zuhan a hőmérséklet! Több napos havazás és ónos eső jön

szilveszter

Tűzijáték helyett autókat gyújtogattak szilveszterkor

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Franciaországban nem mindenhol ünnepeltek békésen. Jelentősen nőtt a szilveszterkor felgyújtott autók és a letartóztatások száma is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szilveszterfranciaországgyújtogatásautós hír

Amíg a franciák többsége békésen ünnepelte Szent Szilveszter napját, olyanok is voltak szép számmal, akik inkább a vandalizmust választották. A francia rendfenntartó erők teljes létszámmal készültek szilveszterre, aminek eredményeként sok helyen békésen zajlottak az események, ott is, ahol egy évvel korábban súlyos zavargások voltak. Ennek ellenére még így sok helyen meggyűlt a rendőrök baja a huligánokkal.

Közel 1200 autó lett a lángok martaléka szilveszterkor Franciaországban.
Sokkal több autót gyújtottak fel idén szilveszterkor Franciaországban, mint egy évvel korábban
Fotó: Sapeur Pompiers 35

Szilveszterkor 1173 autót gyújtottak fel Franciaországban

A francia Belügyminisztérium összesítése szerint 1173 autót gyújtottak fel a randalírozók, ami jelentős növekedés az egy évvel korábbi szilveszterhez képest, amikor 984 autó lett a lángok áldozata. Szilveszter éjszakáján 505 embert tartóztattak le és 403-as vettek őrizetbe – egy évvel korábban 420 és 310 voltak ezek a számok –, és országszerte 96 ezer pirotechnikai eszközt foglaltak le az emberektől. Az első összesítések szerint szilveszterkor 16 ember szenvedett ujj-, kéz- és arccsont-sérülést tűzijátékok miatt.
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!