Tűzijáték helyett autókat gyújtogattak szilveszterkor

Amíg a franciák többsége békésen ünnepelte Szent Szilveszter napját, olyanok is voltak szép számmal, akik inkább a vandalizmust választották. A francia rendfenntartó erők teljes létszámmal készültek szilveszterre, aminek eredményeként sok helyen békésen zajlottak az események, ott is, ahol egy évvel korábban súlyos zavargások voltak. Ennek ellenére még így sok helyen meggyűlt a rendőrök baja a huligánokkal.

Sokkal több autót gyújtottak fel idén szilveszterkor Franciaországban, mint egy évvel korábban

Fotó: Sapeur Pompiers 35

Szilveszterkor 1173 autót gyújtottak fel Franciaországban

A francia Belügyminisztérium összesítése szerint 1173 autót gyújtottak fel a randalírozók, ami jelentős növekedés az egy évvel korábbi szilveszterhez képest, amikor 984 autó lett a lángok áldozata. Szilveszter éjszakáján 505 embert tartóztattak le és 403-as vettek őrizetbe – egy évvel korábban 420 és 310 voltak ezek a számok –, és országszerte 96 ezer pirotechnikai eszközt foglaltak le az emberektől. Az első összesítések szerint szilveszterkor 16 ember szenvedett ujj-, kéz- és arccsont-sérülést tűzijátékok miatt.

