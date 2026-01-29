Szintet lépnek ezek a villanyautók

A tisztán elektromos hajtású Ford Explorer és Capri legolcsóbb Standard Range változatai új akkumulátort és hatékonyabb elektromotort kaptak, a továbbfejlesztett hajtáslánc akár 70 km-rel is megnövelheti a hatótávolságot. Az Explorer Standard Range tulajdonosai ezentúl 444 km-t autózhatnak egyetlen feltöltéssel, a Capri Standard Range hatótávolsága pedig elérheti a 464 km-t, ami 17 százalékos növekedést jelent a korábbi belépő modellhez képest. A villanyautók menetdinamikája is javult, a teljesítmény mostantól 190 LE, a forgatónyomaték 350 Nm, mindkettő 8,0 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre.

Erősebb lett és nagyobb hatótávolságot kínál a Ford Capri és Explorer alapváltozata

Fotó: Ford

Sportosabbak lesznek a kompakt Ford villanyautók

„Az Explorer és a Capri új LFP akkumulátorával növeljük a hatótávolságot és a tartósságot, miközben elérhető áron biztosítjuk azt ügyfeleink számára. Ez a folyamatos fejlődés definíciója: élvonalbeli innováció használata egy jobb, többre képes termékhez, kompromisszum nélkül” – mondta Jon Williams, a Ford Blue és Model e európai vezérigazgatója. „Akár 70 km-el bővül a hatótáv a megfizethető, Standard Range ajánlatunkban, ami még több sofőrt fog inspirálni az elektromos autózásra való váltásra. A fejlesztés kulcsfontosságú eleme az új LFP (lítium-vasfoszfát) akkumulátor-technológia, amely nemcsak nagyobb tartósságot biztosít és csökkenti a ritka nyersanyagoktól való függőséget a gyártásban, hanem azt is lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy rendszeresen 100 százalékos kapacitásig töltsék az akkumulátort anélkül, hogy kapacitáscsökkenés (degradáció) miatt kellene aggódniuk. Ez még nagyobb kényelmet és rugalmasságot nyújt, mivel ritkább töltést tesz lehetővé, és praktikusabbá teszi a hosszabb utazásokat.”

Az új akkumulátorral szerelt Standard Range modellek most kedvezményes áron, a Ford Explorer 12 990 000 Ft-tól, a Ford Capri 14 290 000 Ft-tól immár elérhető a hazai kínálatban is.

