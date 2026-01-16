Szlovákia helyett Mexikóból jön ez a kombi a magyar piacra

Annyira előrelátóak voltak a koreaiak, hogy amikor Szlovákiában a Ceed helyett az akkumulátoros-elektromos EV4-es gyártására álltak át (persze azért túlnyomórész a Sportage-gel használják ki a kapacitást), bejelentették a Mexikóban gyártott K4-es importját. Ugyanaz a műszaki alap, mint a korábbi, kifejezetten Európában készített autónál, épp csak az európai piacra szabott megjelenés helyett mi is azt kapjuk, mint a világ többi része. Egy kivétellel, az ötajtós és szedán után most bejelentették a Kia K4 Sportswagon nevű kombit, amelyet csak nekünk készítenek.

4,7 méterre nyújtózik a Kia új kompakt kombija

Fotó: Kia

Nagyobb lett a kompakt Kia kombi, de kisebb a csomagtartója

Tekintélyes méretű autóról van szó, a hossz 5 mm híján eléri a 4,7 métert, a 2720 mm-es tengelytávolságra alapozva a középkategóriás modellekkel összevethető méretű utasteret ígérnek. A 9 centis hosszgyarapodás ellenére a csomagtér mérete csökkent, amíg a Ceed Sportswagon hátuljában 625-1694 literes tér várta a poggyászokat, addig a K4 Sportswagon esetén 604-1439 liter ugyanez a tér. Ha a lágyhibrid hajtást választja az ember, a padló alatti fiók megszűnése miatt már csak 482-1317 literes a raktér. A megpakolást könnyíti az opciós elektromos csomagtértető-mozgatás.

A Kia K4 Sportswagon alapmotorja 1,0 literes turbó 115 lóerővel és hatfokozatú kézi kapcsolású váltóval, ez választható még lágyhibrid segítséggel is, a hétfokozatú duplakuplungos váltó rendelésekor széria a lágyhibrid rendszer. Az opciós 1,6-os turbómotor (180 lóerő) egyedül hétfokozatú duplakupplungos váltóval készül.