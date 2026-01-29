Nem versenypályára szánják a Genesis szuperautót

Egy ideje már pedzegetik, hogy a Hyundia-Kia konszern prémiummárkája, a Genesis szuperautót épít ázsiójának öregbítése érdekében, azonban könnyen lehet, hogy a járt utat elhagyják a járatlanért. A szó szoros értelmében, hiszen a legújabb javaslatuk, a Genesis X Skorpio egy 1115 lóerős teljesítményű V8-as biturbóval hajtott terepkupé. Amíg versenypályára szánt, de azért felrendszámozott szuperautóval lassan Dunát lehet rekeszteni, addig a terepjáró-szuperautók piaca még gyerekcipőben jár, ott lehet igazán nagyot alkotni.

Homokdűnén száguldásra lőtték be az 1115 lóerős Genesis szuperautót

Fotó: Genesis

Ebben az irányváltásban persze benne van az is, hogy az arab világban van pénz lóvéra, és jobb híján felturbózott Nissan Patrolokkal és Toyota Landcruiserekkel szántják az óriási homokdűnéket, a Genesis ezzel szemben kulcsrakész autót kínál nekik – egyelőre tanulmányként. Azonban nem csak kiállítási darabról van szó, hiszen a koreai gyártó mérnökei teljesen működőképes autót építettek. Brutális megjelenést ad a fényezetlen karbon karosszéria – a digitális grafikákon látható a Magma almárka narancs színében az autó –, amivel a névadó állathoz igazodnak.

A jármű alapját egy, versenysport-tapasztalatok alapján készített csőváz adja, a skorpió páncéljához hasonló funkciót látnak el a masszív alsó védőlemezek. A motorsport világához képest több beleszólásuk volt a formatervezőknek abba, hogyan nézzen ki a karosszéria, lásd a jellegzetes kettős fénycsík, illetve nem mondtak le a luxusról, no meg a kapaszkodókról sem az utastérben. A vezetőt a kormány közepére helyezett műszeregység tájékoztatja a legfontosabb dolgokról, a központi érintőképernyő sínen csúsztatható, jobbra tolva az anyósülésen helyet foglalónak segít a navigálásban.

A hajtásról 1115 LE/1176 Nm teljesítményű V8-as biturbó gondoskodik – részleteket nem közöltek, de valószínűleg a két WRC-blokk házasításával készített erőforrásról lehet szó –, a 18 colos felnikre 40 col átmérőjű beadlock-rögzítésű abroncsokat szereltek, a lassulásról Brembo Motorsport fékek gondoskodnak. Az arab homoksivatagban száguldásra optimalizálták nem csak a hajtást és a felfüggesztést, de az aerodinamikát is, tehát nem a maximális leszorító-erő volt a cél, hanem a stabilitás – a földön és a levegőben egyaránt. A Genesis X Skorpio korlátozott példányszámban lesz megvásárolható, elsősorban a Közel-Keleten fogják értékesíteni az autót, a vételárat nem árulták el.

