Tankot vesznek a luxusra vágyók

A luxusadók miatt Thaiföldön 9,5 millió baht, azaz 100 millió Ft az indulóára a G-osztálynak, az AMG-változatért 17,92 millió baht-ot, azaz 190 millió Ft-ot kérnek – extrák előtt. Ezek után nem csoda, hogy jelentős az a réteg, aki arrafelé is vágyakozik a Mercedes-Benz G-osztályra, csak egyszerűen nem tudja megfizetni. Itt jön a képbe a Shana E-Sport nevű műhely, amely előszeretettel készít vad karosszéria-átépítéseket. Egyik népszerű modelljük a kínai Tank 300-as alapján épített G-osztály koppintás, amely sokkal olcsóbb az eredetinél.

A Tank 300-as vételárát még egyszer el kell költeni, de egész meggyőző lesz a műtét után a G-osztály koppintás

Fotó: Shana E-Sport

Ötödáron már elgondolkozik az ember: kell-e az eredeti, vagy elég lesz a koppintás

Mivel nem tartozik a luxusautó-kategóriába, a Tank 300-as indulóára dízelmotorral 1 049 000 baht (11,1 millió Ft), de az öntöltő hibrid is elvihető már 1 649 000 baht-ért (17,4 millió Ft). Ehhez hozzájön az átalakítás ára, ami 1-1,5 millió baht (10,6-15,9 millió Ft) attól függően, normál vagy AMG-változatot kér az ügyfél, milyen felniket választ, kéri-e a belső tér teljes átkárpitozását satöbbi. Alapesetben a Shana E-Sport csak optikai tuningot kínál, de természetesen a megfelelő térítés ellenében nem zárkóznak el az elől, hogy a motorhoz is hozzányúljanak.

Szóval abszolút értékben nem olcsó a kínai alapon megvalósított – egyébként az első pillantásra egész meggyőző – hamisított Mercedes-Benz G-osztály, de az aktuális adózási környezetben még mindig rengeteget spórolnak vele a thaiföldiek.