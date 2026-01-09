Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
autós hír

Útban volt a rossz helyen parkoló autó, a targoncás fél kézzel elintézte

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rossz helyen álló autó akadályozta a forgalmat. Aztán jött egy targoncás, és lazán átrakta máshova.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírtargoncaparkolás

Figyelmetlen tulajdonosa a lehető legrosszabb helyen parkolt le egy Volkswagen Tiguant Angliában. Nem elég, hogy a kocsi az út közepén állt, egy üzlet bejáratát is eltorlaszolta. Egészen addig, amíg egy targoncás meg nem oldotta a helyzetet.

A cél egyrészt a forgalmi akadály megszüntetése volt, de emellett a targoncás arra is próbált figyelni, hogy ne tegyen kárt a kocsiban. Óvatosan alányúlva emelte fel a kocsit, majd egy szabad (és szabályos) parkolóhelyen tette le.

Videón a targoncás megoldása:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!