Útban volt a rossz helyen parkoló autó, a targoncás fél kézzel elintézte

Figyelmetlen tulajdonosa a lehető legrosszabb helyen parkolt le egy Volkswagen Tiguant Angliában. Nem elég, hogy a kocsi az út közepén állt, egy üzlet bejáratát is eltorlaszolta. Egészen addig, amíg egy targoncás meg nem oldotta a helyzetet.

A cél egyrészt a forgalmi akadály megszüntetése volt, de emellett a targoncás arra is próbált figyelni, hogy ne tegyen kárt a kocsiban. Óvatosan alányúlva emelte fel a kocsit, majd egy szabad (és szabályos) parkolóhelyen tette le.

Videón a targoncás megoldása: