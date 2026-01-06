Nagyon figyeljen: új autós tartozékot tettek kötelezővé januártól

A helyi hatóságok szerint az elakadásjelző háromszög nagy kockázatokat rejt magában, mert baleset vagy meghibásodás esetén a járművezetőknek a forgalomban kell megfelelő távolságra elhelyezni a jelzést. Ez veszélyes helyzeteket teremt, különösen autópályákon, rossz időben vagy nagy forgalom esetén. Ezért új tartozék vált kötelezővé ez év elejétől.

A V16-os villogót egyszerűen a jármű tetejére kell helyezni. Az új figyelmeztető eszköz egy hordozható, akkumulátorral működő villogó lámpa, amely sárga vagy narancssárga, jól látható jelzést bocsát ki, legfeljebb egy kilométeres hatótávolsággal. Az új figyelmeztető lámpáknak rendelkezniük kell a mobilhálózathoz való csatlakozási lehetőséggel is.

Ez az új tartozék vált kötelezővé. A V16-os villogót a bérautóval közlekedő turistáknak is használniuk kell (Fotó: Kreszváltozás)

Aktiválás esetén 100 másodpercenként automatikusan elküldi a jármű helyzetét a spanyol közlekedési hatóság, a DGT (Dirección General de Tráfico) segélyszolgálatának. Ez a funkció gyorsabb reagálást tesz lehetővé vészhelyzetben. A rendszer azonban csak a helyadatokat továbbítja, és az átvitel leáll, amint a lámpákat lekapcsolják.

Az új szabályozás a Spanyolországban nyilvántartásba vett járműveket érinti, vagyis az országban bérelt autókkal közlekedő turistákra is vonatkozik. Aki villogó helyett mégis háromszöget használ, annak 80-200 eurós (31-77 ezer forint) bírságot kell fizetnie.