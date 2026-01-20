Hős teherautós mentette meg az idiótaként előző autós életét a 77-es úton

A kamerás autó egy teherautó mögött közlekedett a 77-es úton, amikor egy szemből érkező autós kis híján frontális ütközést okozott. A baleset elkerülése nem azon múlt, aki szabálytalanul előzött, hanem a teherautó sofőrjén.

A több tonnás jármű vezetője az utolsó pillanatban jobbra húzódott, vállalva akár annak kockázatát is, hogy az árokba borul. Ez az egyetlen mozdulat teremtett annyi helyet, hogy a szemből érkező autó elférjen, és ne következzen be egy súlyos, akár tragikus kimenetelű baleset. A Bpiautosok.hu olvasójának felvétele alapján itt valóban egy pillanatnyi döntésen múlt, hogy nem történt baj.

Óriásit mentett a teherautó sofőrje:

A videó második jelenete szintén egy előzéshez kapcsolódó, rendkívül veszélyes helyzetet mutat be. A beküldő beszámolója szerint a szemből érkező autósok egy álló járművet előztek, miközben őt az út szélére szorították az 53-as úton.

A harmadik videó Újpesten készült. A felvételen látható sofőr minden szabályra fittyet hányva előzésbe kezdett, majd kis híján frontálisan ütközött egy menetrend szerint közlekedő busszal.

