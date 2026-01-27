Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Szívszorító!

Nem akármilyen felvétel terjed Jákli Mónikáról

autós hír

Beengedett maga elé egy autót, ennél rosszabbul nem is járhatott volna

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Figyelmetlen sávváltás okozott balesetet Budapesten. A holttér miatt hibázhatott a teherautó vezetője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírsávváltásbaleset

Teherautó ütközött egy autónak Budapesten, a balesetet fedélzeti kamera rögzítette. Egy autó udvariasan beengedett maga elé egy másikat, de jó eséllyel a következő pillanatban meg is bánta: a Bpiautosok.hu olvasója által beengedett teherautó ugyanis oldalról nekiment. A valószínűleg mindkét szereplő számára bosszantó balesetet a holttér okozhatta.

A holttér miatt hibázhatott a teherautó vezetője:

A videó folytatásában két veszélyes előzés látható. Az egyik a 6-os úton, az apátvarasdi kereszteződés közelében történt, míg a másikat a 31-es úton rögzítették.

Utóbbi esetben a 65-ös kilométernél, egy beláthatatlan útszakaszon hajtott végre szabálytalan és rendkívül veszélyes előzést egy szemből érkező Audi még 2025 végén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!