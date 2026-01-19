Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
teherautó

Felpakolta a platóra a teheneket, az első kanyarban megtörtént a katasztrófa

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem jutott messzire egy férfi, aki három tehénnel próbált elindulni. Az első kanyarig bírta a teherautó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
teherautóautós hírtehén

Valószínűleg számtalan fuvart kiszolgált már az a teherautó, amelyre egy férfi felpakolta három tehenét. El is indult, ahogy szokott, csakhogy az első kanyaron sem jutott túl: az egész felépítmény leborult a járműről.

A sofőr a vezetőfülkéből kiszállva csak vakarni tudta a fejét, mintha nem is értette volna, ez hogyan történhetett meg. A teheneket nem viselte meg túlságosan a kaland, gyorsan el is indultak az ellenkező irányba.

Rögtön megadta magát a teherautó:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!