Felpakolta a platóra a teheneket, az első kanyarban megtörtént a katasztrófa

Valószínűleg számtalan fuvart kiszolgált már az a teherautó, amelyre egy férfi felpakolta három tehenét. El is indult, ahogy szokott, csakhogy az első kanyaron sem jutott túl: az egész felépítmény leborult a járműről.

A sofőr a vezetőfülkéből kiszállva csak vakarni tudta a fejét, mintha nem is értette volna, ez hogyan történhetett meg. A teheneket nem viselte meg túlságosan a kaland, gyorsan el is indultak az ellenkező irányba.

Rögtön megadta magát a teherautó: