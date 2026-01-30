Már nem szexi a Tesla-modellkínálat

A Ford még időben levédte a Model e nevet a saját részére, így a Teslának végül a 3-as számmal kellett helyettesítenie az eredetileg tervezett E nevet, így alakult ki a S3XY modellkínálat. Ettől 2026 végén búcsúzunk, hiszen ahogy a 2025-ös beszámoló során (a profit 46%-kal csökkent, az autós üzletág forgalma 11%-kal esett vissza) Elon Musk bejelentette, leállnak a Tesla két legöregebb autójának sorozatgyártásával, a kaliforniai üzemet az Optimus humanoid robot gyártására állítják át.

Az S és az X távozásával csak a 3 és az Y marad a Tesla-modellkínálatban

Fotó: Tesla

Ideje volt már a Tesla-csúcsmodellek búcsújának

Nem érte az elemzőket meglepetésként a lépés, hiszen a 2012-ben (Model S) és 2015-ben (Model X) piacra dobott modellek az utóbbi időben már a folyamatos frissítések ellenére se állták a versenyt a konkurenciával. Az utóbbi időben már nem számolták külön ezek eladásait, hanem a Cybertruck-kal egy kalap alá vették őket – a becslések szerint tavaly kb. 30 ezer darabot értékesítettek belőlük. A Tesla azért nem készít utódot a nagy modelljeinek, mert szerinte az önvezető autók korában nincs szükség ilyenekre – kérdés, mikor következik be az önvezető autók kora. Valamikor 2026 második negyedévében gyártják le a kaliforniai gyárban az utolsó példányokat az autóból, ezt követően a telephelyet átalakítják az Optimus robot gyártására. A tervek szerint 2026 utolsó negyedévében indul a humanoid gépek sorozatgyártása, azonban elemzők ezt kétségbe vonják, hiszen a cég autós ígéretei se jönnek be mindig, és a robotnak és nem mutatták meg a végleges, sorozatgyártásra alkalmas változatát sem.

