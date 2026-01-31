Tévéből ismert autókra lehet licitálni

Az egykori Top Gear műsorvezető, jelenleg a Smallest Cog autószerviz tulajdonosa, Richard Hammond négy autóját értékesíti a Race Retro kiállításon. Az Iconic Auctioneers által szervezett árverésen február 21-én szombaton kínálják eladásra a tévéműsorból jól ismert járműveket.

Richard Hammond fájó szívvel adja el a versenyautóit

Fotó: Iconic Auctioneers

10-30 ezer font közé becsülik Richard Hammond autóinak árát

Az 1979-es Ford Escort RS2000 Mk2-essel együtt adják azt az aláírt 1:43-as modellautót, amelyet az eredeti alapján készített a Corgi kisautó-márka. Az autó felújítását végig lehetett követni a műsorban, a becsült ár 25-30 000 font. Az 1972-es MG B GT versenyautó építését és versenyeztetését is lehet ismerni, a vásárló versenyzésre felkészített állapotban kapja meg a 15-20 000 fontra becsült autót.

Richard Hammond személyes gyűjteményéből származik az 1933-as Riley 14/6 Alpine Sports Tourer, amelyet 2019-ben vásárolt a műsorvezető. A korabeli átalakításokkal rendelkező autó rendszeres használatban van, 18-24 000 fontra becsülik az árát. Végül a 2006-os Mini Cooper S versenyautó, amelynek az építését és versenyeztetését a DriveTribe felületén lehetett követni. Az 1,8 literes, 304 lóerős motorral szerelt gépet 10-15 000 fontra becsülik.

