toyota

A Toyota szerint ez a legszebb Suzuki

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az Urban Cruiser Hyryder és Urban Cruiser Taisor mellé jön az Urban Cruiser Ebella. Utóbbi a nálunk is árult Suzuki-Toyota villanyautó.
toyotaelektromos autóksuzukiurban cruiser ebellaurban cruiserautós hír

Indiában már egész előrehaladott a Suzuki és a Toyota együttműködése, amire a legjobb példa, hogy utóbbi már három típust is nevére vesz a helyben gyártott modellek közül. Az egyetlen bökkenőt az jelenti, hogy ezt egy néven teszi, így egyszerre három Urban Cruiser is van a Toyota kínálatában. Az egész 2022-ben indult az Urban Cruiser Hyryder-rel, ami egy átmárkázott Suzuki Grand Vitara – utóbbinak semmi köze az Esztergomban gyártott autóhoz –, majd 2024-ben jött az Urban Cruiser Taisor, ami átmárkázott Suzuki Fronx, most, 2026-ban pedig érkezik az Urban Cruiser Ebella, az akkumulátoros-elektromos Suzuki eVitara helyi megfelelője.

Nem kell megvenni az akkumulátort, Indiában előfizetésre is adja azt a Toyota
A néven kívül más újdonságot nem hot a Toyota Urban Cruiser Ebella
Fotó: Toyota

A Toyota előfizetésre is adja az akkumulátort

Nem erőltették meg magukat, az utónév hozzáadásán kívül nincs változás az Európában már elérhető Toyota Urban Cruiserhez képest, még felszereltségek és színek tekintetében sincs eltérés. Újdonság a vásárlói bizalmat erősítő csomag, aminek keretében például garantált visszavásárlási árat adnak az ügyfélnek, illetve elérhető akkumulátor-bérlés opcióval is a Toyota Urban Cruiser Ebella. Noha már rendelhető az indiai márkakereskedésekben az autó, árakat csak később közölnek, így nem tudjuk, a Suzuki eVitarához képest hogyan pozicionálják a típust.
 

 

 

