Ennyit mondott a BMW-s ügyvédje, és egyből felmentették a durva gyorshajtás után

Egy BMW M3-ast vezető, negyvenes éveiben járó férfit még 2023 októberében mért be egy francia traffipax 173 km/h-s tempóval. A fellebbviteli bíróság nemrég hozott ítéletet az ügyben, a sofőrnek a gyorshajtás ellenére egy fillért sem kell fizetnie.

Az eredeti bírság 1500 euró (570 ezer forint) volt, emellett a férfi jogosítványát átmenetileg bevonták és utánképzésre küldték. A gyorshajtó fellebbezést nyújtott be a bírság ellen, mert az ügyvédje talált valamit, amivel lényegében előre biztosra vették a felmentő ítéletet.

Ezért nem ért semmit a traffipax felvétele

Az eljárás során sikerült bebizonyítani, hogy a gyorshajtóról felvételt készítő traffipaxot utoljára 2016-ban hitelesítették, noha ezt évente meg kellett volna ismételni. A főügyész sem tehetett mást, kénytelen volt egyetérteni a védelemmel, amely végig arra építette stratégiáját, hogy hitelesítés nélkül erős kétségek merülhetnek fel egy sebességmérő eszköz megfelelő működésével kapcsolatban.