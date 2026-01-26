Elképesztő dolog miatt kaphat börtönt egy önzetlen autós

2025 nyarán egy 60 éves svájci nő megosztott egy bejegyzést, amelyben egy traffipax jelenlétére figyelmeztettek, megjelölve a pontos helyét. Ez az országban illegális, ezért megbírságolták.

Az eredeti bejegyzés valaki mástól származott. A badeni ügyészség által kiadott, decemberben végrehajthatóvá vált végzés értelmében a nőt a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt szankcionálták.

Régóta tiltott a traffipax-figyelmeztetés

A nyomozást egy harmadik fél panasza nyomán indították. A hasonló nyilvános figyelmeztetések tizenhárom éve büntetendők Svájcban, még akkor is, ha közösségi médiában megosztott bejegyzésekről van szó.

A 60 éves nőt 200 frankra (82 ezer forint) büntették, de az eljárási költségekkel együtt az összeg összesen 600 frank (247 ezer forint). Ha nem fizet, kétnapos börtönbüntetésre számíthat.