Megérkezett az autó, amitől még a sportkocsik is félnek

2020-ban debütált a Ram TRX, a nagy sebességű terepjárásra optimalizált 712 lóerős pickup ellenében a Ford a 710 lóerős F-150 Raptor R modelljét indította harcba. Aztán a Ramból eltűnt a V8-as motor, így a Ford egyedül maradt, egészen mostanáig, amikor a Stellantis visszaveszi a kategória koronáját. A generációváltás során áttervezték a 6,2 literes kompresszoros V8-ast, amelynek teljesítményét 787 LE/922 Nm-re növelték. A motor a hűtőrács felső pereméről és a motorháztető-domborítás éléről kapja a friss levegőt, a motorháztető alatt lévő kacskaringós légcsatorna gondoskodik a szennyezés (kavics, por, víz) és a levegő szétválasztásáról, persze a légszűrők is extra méretűek.

3,5 másodperc alatt gyorsul 96 km/órára az új Ram SRT TRX

Fotó: Stellantis / Ram

Rajtautomatikával könnyen reprodukálható a TRX 3,5 másodperces 0-96 km/óra sprintje

Kovácsolt alumínium lengőkarok és elektronikusan vezérelt Bilstein Black Hawk e2 lengéscsillapítók jelentik a változást a felfüggesztésben, elöl 33, hátul 35,5 centis a rugóút, háromfokozatú hidraulikus bakokat használnak, hogy például az ugratások utáni földet érés ne okozzon problémát. A nyolcfokozatú váltó már manuálisan is vezérelhető (olyankor nem vált el leszabályozásnál…), a BorgWarner szállítja az állandó összkerékhajtást biztosító osztóművet, az első és hátsó differenciálmű gombnyomásra zárható. Az immár az SRT műhely fennhatósága alá tartozó sportmodell 3,5 másodperces 0-96 km/óra gyorsulásával és 190 km/órás elektronikusan korlátozott (35 col átmérőjű terepmintás abroncsok) végsebességével a leggyorsabb, benzines pickup.

Fotó: Stellantis

A kategóriában egyedüliként kap a Ram SRT TRX részleges önvezető képességet, az USA-ban a gyorsforgalmi utakon a vezető beavatkozás nélkül tudja irányítani magát a pickup. Egyébként se spórolnak az extrákkal, a 14,5 colos központi érintőképernyővel rendelkező fejegység ötször (!) gyorsabb a korábbinál, van fej-a-fejjel kijelző és 8 terepprogram – ezek közé tartozik a Parkoló-mód korlátozott teljesítménnyel. Széria a bőrkárpit, a hasított bőr tetőkárpit, az első- és hátsó sorban elektromosan állítható, fűthető-szellőztető üléseket találunk, valódi karbon betétek kerülnek a műszerfalra. Aki esetleg nem a kompresszoros V8-as és az X-keresztezéssel és 12,7 cm-es átmérőjű végződésekkel rendelkező kipufogót akarja hallgatni, annak a 19 hangszórós (köztük egy 25 centis mélynyomó) Harman Kardon hifi jelenti a megoldást.