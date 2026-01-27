Nyitva hagyott Audit loptak el Nagykanizsán, a tulaj kiosztotta a rajta röhögőket

Egy 28 éves zalaapáti férfi vitte el az Audit, amit a tulajdonos egyrészt nyitva felejtett, ráadásul még az indítókulcsot is benne hagyta. A tolvaj köszönte szépen a lehetőséget, mert épp kellett neki egy autó, hogy elmenjen a volt barátnőjéhez.

Két ismerőse is vele tartott, nekik csoportos üzenetben ajánlotta fel, hogy hazaviszi őket. Először átnézte a kocsit, amiben talált egy márkás sportcipőt, és ha már így alakult, fel is vette.

Már reggel volt, amikor Balatonmagyaródon megsüllyedt a nyári gumis autóval, így nem tudott továbbmenni. A rendőrök elfogták az alkalmi sofőrt, akinek jogosítványa sem volt. Jármű önkényes elvétele miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették engedély nélküli vezetésért.

A tulajdonos nem hagyta szó nélkül a kommenteket:

A tulajdonos könnyelműségét sokan szóvá tették a rendőrség Facebook-oldalán, az érintett is reagált a kommentekre. "Én volnék a tulaj. Akik most itt röhögnek: gondolom, ti még soha nem hagytatok bent kocsiban véletlenül kulcsot, főleg, ha 4-5 járművetek is van. Vagy esetleg soha nem is felejtettétek nyitva, ugye? Az autó egyébként az ablakom alatt állt, és nem használom télen, mert nem ez az egy van. Ezért is van rajta nyári gumi" - írta a tulajdonos.