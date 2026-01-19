Ki akarta olvasztani a kocsiját a jeges télben, sikerült porrá égetnie

Egy orosz autós egyedi módszerrel próbálta kiolvasztani a kocsiját a kegyetlen mínuszokban. Egy hőlégfúvóval akarta gyorsítani a folyamatot, valószínűleg álmaiban sem gondolt arra, hogy ebből akár tűz is lehet.

Pedig az lett, nem is akármekkora: lényegében sikerült porrá égetnie a kocsit. Egy másik férfi segítségével, a tűzre havat dobálva próbálta ugyan megfékezni a lángokat, de esélye sem volt az autó megmentésére. Az egyetlen szerencse, hogy más autóra nem terjedtek át a lángok.

Elpusztította a tűz a kocsit: