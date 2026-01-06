Ezt látnia kell! Új rekord a hazai autópiacon

Hírlevél
Tavaly az S-Cross volt a magyar újautó-piac éllovasa. A szintén Esztergomban gyártott Suzuki Vitara is felfért még a dobogóra.
suzukiswiftvitaramagyar suzukis-crossautós hír

Az S-CROSS és a Vitara, a Suzuki esztergomi gyárában készülő két modell is bekerült Magyarország három legnépszerűbb autója közé a 2025-ös új személyautó regisztrációs adatok alapján. Tavaly a legtöbb vásárló az S-CROSS mellett döntött. A Datahouse adatai szerint 14.285 regisztrált gépjárművel, 11,04 százalékos részesedéssel a Magyar Suzuki megőrizte piacvezető pozícióját az új személyautó piacon. A rangsorban a harmadik legnépszerűbb modell a Vitara lett.

A két hazai gyártású Suzuki egymás mellett parkol.
A Suzuki Vitara és S-Cross az Esztergomi Bazilika előtt
Fotó: Magyar Suzuki

A kisautók között lett első a Suzuki Swift

Az S-CROSS 6.500 eladott autóval első, a Vitara pedig 5.590 darabszámmal harmadik lett az összes idehaza értékesített új személyautó között. Jól mutatja a hibrid modellek iránti keresletet, hogy járvánnyal, energiaválsággal, geopolitikai konfliktusokkal, inflációval nehezített öt év alatt készült el 2025-ben a félmilliomodik esztergomi modell ezzel a hajtásrendszerrel. A jubileumi hibrid egy S-CROSS volt és Franciaországba került új gazdájához. Mindeközben a Vitarából tavaly februárban elkészült az egymilliomodik darab, majd az Év Magyar Autója 2025 választáson, története során második alkalommal, kiérdemelt a közönségdíjat is.

A Magyar Suzuki a teljes hazai újszemélyautó-piacon a tavalyi évhez képest enyhe növekedésre számított. Végül a szektor, 6,44 százalékos növekedést könyvelhetett el. Az esztergomi gyártóvállalat 1992-ben kezdte meg a sorozatgyártást, a 2025-ös újautó-eladási adatok alapján ezúttal 22. alkalommal végzett piacvezető helyen 14.258 regisztrált gépjárművel és 11,04 százalékos részesedéssel.

A további, nem Esztergomban készült, de Magyarországon is forgalmazott, import hibrid Suzuki típusok közül Swiftből 1.967 darabot helyeztek forgalomba, amellyel a modell megszerezte a B-kisautó szegmens első helyét. Tavaly év végén megérkezett Magyarországra is a Suzuki első globális elektromos modellje, az eVITARA, amely ötvözi a klasszikus SUV-élményt a legmodernebb elektromos technológiával akár 428 kilométeres hatótávval és 45 perces gyorstöltéssel. A vásárlók kétkerék-meghajtású (2WD) és összkerék-meghajtású (AllGrip-e) változatok, illetve három felszereltségi szint közül - GL, GL+ és GLX – választhatnak. Az új AllGrip-e rendszerrel és a SUZUKI CONNECT szolgáltatással felszerelt eVITARA a kompakt elektromos SUV-ok új mércéjét kívánja felállítani. Az előértékesítés már tavaly megkezdődött a hazai márkakereskedésekben.

 

 

