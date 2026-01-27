Újabb fejlemény a garanciaháborúban – ezen pörög most az internet!

Az Opel kezdte, majd a Citroën folytatta a garanciaháborút, most pedig a Peugeot márka is általánossá tette a személyautóknál a 8 éves garanciát, ami 200 000 km futásteljesítményig érvényes, és ahogy fogalmaznak „teljeskörű biztonságot nyújt, apróbetűk és kizárások nélkül, valamennyi személyautó esetén”.

Mostantól kezdve a Peugeot személyautókra 8 év / 200 000 km garancia vonatkozik

Fotó: Peugeot

Az összes Peugeot személyautóra él a 8 év / 200 000 km garancia

Ezzel időben és kilométerben is az egyik legnagyvonalúbb garanciavállalását adja a Peugeot, és ehhez nem kapcsolódnak további feltételek. A 8 év / 200.000 km Optiway Optimum kiterjesztett garancia az Európa Unió teljes területén, és további 15 országban érvényes. A Peugeot hivatalos márkaszervizeiben végzett garanciális javítások térítésmentesek. Ingyenes Peugeot Assistance szolgáltatás jár a garancia mellé.

