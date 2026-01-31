Újra kapható a nagy kedvenc Suzuki-modell

Amikor a Suzuki a tavalyi év elején piacra dobta Japánban a Jimny Nomade nevű ötajtós terepjárót, azzal számolt, hogy havi 1200 példányt fog abból értékesíteni. Ehhez képest pár nap alatt több mint 50 000 megrendelés futott be a kereskedőkhöz, úgyhogy február 3-án felfüggesztették a megrendelések fogadását. Ezzel egy időben Indiában felpörgették az exportra való gyártást, de így is csak most tették újra elérhetővé a típust Japánban.

Megdrágult, már 6 millió Ft-nak megfelelő jenbe kerül a Suzuki Jimny Nomade

Fotó: Suzuki

Sorshúzással dönti el a Suzuki, ki mikor kapja meg a Jimnyjét

Az eltelt egy év alatt egy kicsit változtattak az autón, de nem olyan mértékben, ami a drágulást indokolná. Átalakították a hűtőrácsnak a mintáját, 9 colosra növelték a központi érintőképernyő méretét, és már a Dual Sensor Brake Support II-es rendszer van a fedélzeten. A motor változatlanul az 1,5-ös négyhengeres 102 lóerővel, érdekes módon egy árban adják at ötfokozatú kézi kapcsolású és a négyfokozatú automatikus váltót. A Japánba visszatérő Suzuki Jimny Nomade ára 2 926 000 jen (6, millió Ft) – egy évvel ezelőtt 2 651 000 jen volt a kézi váltós, 2 750 000 jen az automata változat ára. A gyár azzal készül a gyors megrendelők rohamára, hogy a január 30-február 28-án beérkező megrendelések között sorsolással határozzák meg a szállítási időpontot.

