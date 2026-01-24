V10-es szívómotorként üvölt ez a villanyautó

A Debrecenben gyártott iX3-assal debütált a piacon a BMW Neue Klasse, amelyen belül a rajongók leginkább az akkumulátoros-elektromos 3-as sorozat M-es változatára várnak. Már egy ideje dolgoznak a mérnökök ezen a négy hajtómotorral szerelt sportszedánon, amelyről most az is kiderült, hogy a hangélmény igazán különleges lesz.

Szépen szól majd a BMW iM3, a V10-es szívómotortól veszik kölcsön a hangot

Fotó: UWE FISCHER / BMW

Nem a soros hathengeres biturbóval rivalizál a BMW iM3

A BMW süketszobájában rögzítették az M5/M6 modellekben használt V10-es szívómotor hangját/üvöltését, amely alapján aztán megalkotják azt a műhangot, ami a villanyautó élményt emeli majd új szintre. Lehet, hogy már az idén megismerhetjük a BMW iM3-ast, de annak forgalmazása nem indul meg 2027 előtt. Idővel aztán a rövid és a nyújtott iX3-asba is bekerülhet a négy hajtómotoros technika...