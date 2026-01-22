Vakító autólámpák? A kutatók kiderítették, hogy mennyi balesetet okoznak

Hírlevél
Az IIHS vizsgálata alapján nem nő az elvakítás miatti balesetek száma. A vakító fényszóró a másik oldalról jobb megvilágítást jelent.
Az IIHS balesetmegelőzési központ szerint nincs több baleset amiatt, hogy az új autók lámpái sokkal inkább vakító módon világítanak. Az utóbbi években egyre nagyobb visszhangot kapott a téma, azaz hogy az új autók fényszórói már tompított állásban is sokkal jobban elvakítják a szembe jövőt, azonban a kutatók szerint ez nem vezetett a balesetek számának növekedéséhez. A másik oldalról nézve a jobban megvilágított környezet segít a balesetek elkerülésében.

Nem vezetnek több balesethez a vakító lámpák.
Vannak vakító lámpák az utakon, de ettől nincs több baleset
Fotó: IIHS

Több oka van annak, hogy a modern autólámpa vakító fényt bocsájt ki

Egészen pontosan az USA területén 2015 és 2023 között sötétben bekövetkezett baleseteknél mindössze 1-2 ezrelék esetében volt az elvakítás az oka a balesetnek, ráadásul egyenletesen elosztva, azaz nem volt növekedés azáltal, hogy terjednek a modern autók. Egész pontosan a 24 millió kérdéses balesetben 150 000 alkalommal jelent meg az elvakítás, mint baleseti ok. Az autógyártóktól független IIHS tesztjei során pontozza a fényszórókat is az alapján, mennyire vakítanak és mennyire jól világítanak – amíg 2016-ban még 82% volt a rossz lámpák aránya, 2025-ben ez már csak 16%. Több oka van annak, hogy a modern autófényszórók vakítanak, a szabadidő-autóknál azok magasabbra kerülnek beépítésre, a LED-es technológia miatt megváltozott a fénykibocsátás módja, egyre idősebbek az autóvezetők (szem reakciója 70 év felett lelassul).

 

 

