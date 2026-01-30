Az út közepén tört ki brutális verekedés két autós között Nagykanizsán

Hírlevél
Az autók között balhézott össze két sofőr Nagykanizsán. Egy arra járó autós kamerája rögzítette a verekedést.
autós hírfedélzeti kameraverekedés

Közlekedési konfliktus miatt balhézhatott össze két sofőr Nagykanizsán, egy arra járó autóban működő fedélzeti kamera rögzítette a verekedést. A Zaol.hu olvasója által készített felvételen jól látszik, hogy az egyik férfi olyan erővel lökte meg a másikat, amitől egy arra haladó BMW-nek esett.

A két férfi közötti szóváltás a lökdösődés után is folytatódott, de az nem derült ki, mi lett a konfliktus vége. Ugyanúgy az is rejtély, hogy mi okozta a veszekedést, és kinek lehetett igaza.

Fedélzeti kamera rögzítette a verekedést:

 

