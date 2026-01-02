Videón, ahogy a rendőrök lekapcsolják az őrült motorost!

Hiábavaló volt minden próbálkozás, a végén még jól pofára is esett.
Egyperces krimi, nem mindennapi üldözéssel, necces helyzetekkel. A feltételezett tolvaj motoron igyekszik meglépni a motoros zsaruk elől - a szűr utcákon esély sem lenne autóval próbálkozni.
Nem jött be a terv
A menekülő több veszélyes manővert is bevállalt, hogy lerázhassa a rendőröket, de győzött a túlerő. A srác elfáradt és a végén még jól földhöz is vágták.
