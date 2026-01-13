Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja

Durva

A NATO főtitkára most robbantotta ki a harmadik világháborút?

volkswagen golf

Videón, ahogy milliós kárt okoz az autómentő!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rossz rögzítés miatt esett fejtetőre az autó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volkswagen golfleesikautómentőautós hírkárrögzítés

Autómentőt hívtak egy Volkswagen Golf kiszabadítására, de lehet, hogy nem kellett volna. A járdára merőleges parkolóhelyek egyikén álló Golfot próbálta felemelni a hevederes gém, ám az egyik rögzítés elszakadt, így a jobb sorsra érdemes kompakt máris elvesztette az egyensúlyát.

Menthetetlen helyzet volt

A megbillenésből pörgés, abból pedig átfordulás majd fejtetőre esés lett, vélhetően milliós kárt okozva. Ha a tetőoszlopok is sérültek, még akár totálkárra is veheti a biztosító a szerencsétlen autót.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!