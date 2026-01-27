Újabb őrült kínai autós világrekordok

Noha csak 2024 tavaszán dobták piacra, máris elérkezett az idő a Xiaomi SU7-es frissítésére – a hivatalos kommunikáció szerint generációváltására. A 101,7 kWh kapacitású akkumulátor már 897 voltos feszültségű, ami akár 530 kW töltési teljesítményt tesz lehetővé, az SU7 Ultra modellből érkező hőmenedzsment jóvoltából 15 perc alatt 670 km-nyi energiát tud tölteni a frissített változat. Az új fejlesztésű hajtómotorokkal 691 lóerő a rendszerteljesítmény, a csúcssebesség 265 km/órára emelkedett. Mindezek kellettek ahhoz, hogy megdöntsék a 24 óra alatt villanyautóval megtett távolság világrekordot, amit az Xpeng P7-es tavaly állított be.

24 óra alatt 4264 km-t tett meg a frissített Xiaomi SU7-es, ami új villanyautó-világrekord

Fotó: Xiaomi

Záporoznak a kínai autós világrekordok

Noha csak január 19-én adtak hírt róla, a Xiaomi csapata tavaly november 20-21-én döntötte meg a távolság-rekordot, amikor 240 km/órás átlagsebességgel haladt az autó 24 órán keresztül, és csak a villámtöltések idejére állt meg az autó. Az eredmény 4264 km 24 óra alatt, ezzel 303 km-t javított a Xiaomi a rekordon.

A Huawei által életre hívott HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance – a Huawei mellett a Seres, a Chery, a BAIC, a JAC és a SAIC a tagja) a legalacsonyabb légellenállású villanymotoros szabadidő-autó világrekordot tudhatja magáénak a Luxeed R7 jóvoltából. Az állami China Automotive Engineering Research Institute (CAERI) szélcsatornájában mérték a Cw 0,217-es légellenállási tényezőt. Ezzel a Luxeed R7 a Tesla Model Y Juniper-t (Cw 0,220), az Onvo L60-ast (Cw 0,229) és a Xiaomi YU7-est (Cw 0,245) utasította maga mögé.

A Changan autógyár a benzinmotoros CS75 Plus-szal állított be világrekordot, és nem azzal, hogy 2019 óta már a negyedik generációnál (2022,2023 és 2024-ben volt a gyár szerint váltás) tart. Ők inkább azt találták meg maguknak, hogy -30°C-os hőmérsékleten, jégből építettek rámpákon ugratnak, a Changan CS75 Plus 20,9 métert repült és épségben landolt. Kérdés, ennek mi a gyakorlati haszna?