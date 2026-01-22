Megszenvedik a villámtöltést az akkumulátorok

Amíg a 2024-es adatok alapján 1,8% volt a villanyautó-akkumulátorok átlagos kapacitásvesztése, 2025-ben ez az érték 2,3%-ra emelkedett. A GeoTab hosszú ideje vizsgálja 21 típust 22 700 példányának telemetriáját, és a számok alapján nem csökken, hanem újra emelkedik az akkumulátorok éves degradációja. Az ok, hogy a nagy teljesítményű töltőállomások terjedésével egyre többen veszik igénybe a villámtöltést, amely fokozott kapacitásvesztést eredményez.

Aki sokat használt villámtöltést, az gyorsabb degradációra készülhet

Fotó: Opel

Villámtöltéssel kétszer gyorsabb a degradáció

Azok az autótulajdonosok, akik 100 kW-nál nagyobb teljesítményű villámtöltést használnak rendszeresen, évi 3,0%-os kapacitásvesztést tapasztalnak, míg az alapvetően fali töltőt/konnektort használó autóknál 1,5% a degradáció. Ennél kisebb a hatása a klímának, a forró, sivatagos területeken mindössze 0,4%-kal nagyobb az átlagos kapacitásvesztés. Használat tekintetében a folyamatosan haladó autók 0,8%-kal gyorsabb akkumulátor-degradációval bírnak, mint a csak időnként használt példányok, ellenben nincs eltérés abban az esetben, milyen gyakran tölti valaki a villanyautót – a naponta vagy mondjuk hetente töltött autóknál (azonos futásteljesítménynél) egyforma a kapacitásvesztés.

