Át akart sétálni a síneken, de pont jött egy száguldó gyorsvonat

A legrosszabbkor próbált átkelni a síneken egy idős férfi. Éppen csak elkerülte a vonat.
Hiába voltak leengedve a sorompók a vasúti átjáróban, egy gyalogos úgy gondolta, ő még pont átér a vonat előtt. Csak azzal nem számolt, hogy egy igen nagy sebességgel érkező szerelvényről van szó.
A gyalogosnak nagyon szaporáznia kellett a lépteit, hogy ne legyen tragédia az átkelés vége, mindössze néhány centin múlt a túlélhetetlen gázolás.
Óriási sebességgel érkezett a vonat - videó:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!