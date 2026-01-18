Át akart sétálni a síneken, de pont jött egy száguldó gyorsvonat

Hiába voltak leengedve a sorompók a vasúti átjáróban, egy gyalogos úgy gondolta, ő még pont átér a vonat előtt. Csak azzal nem számolt, hogy egy igen nagy sebességgel érkező szerelvényről van szó.

A gyalogosnak nagyon szaporáznia kellett a lépteit, hogy ne legyen tragédia az átkelés vége, mindössze néhány centin múlt a túlélhetetlen gázolás.

Óriási sebességgel érkezett a vonat - videó: