Szovjet mérnöki bravúr és Dakar-rekord: a Kamaz ikonikus útja

1969-ben kezdték építeni a Kámai Autógyárat, kifejezetten azzal a céllal, hogy a szovjet gazdaság és a hadsereg számára teherautókat készítsenek. Nem véletlen, hogy 1976. február 16-án gördült le az első Kamaz a szalagról, annak jelenése volt a szovjet Kommunista Párt 25. kongresszusán, amelyet február 24-március 5 között tartottak Moszkvában. Saját erőből jutott el oda a teherautó, az első legénységet Valerij Peretolcsin (tesztsofőr), Dimitrij Zagrebelnij (szerelőmunkás) és Rafisz Sabirzjanov (építőmunkás) alkotta.

Negyed évszázada vásárolta vissza a Kamaz gyár az elsőként legyártott teherautót, amelyet aztán felújítottak

Fotó: Kamaz

Egyedülálló a Kamaz sikerszériája a Dakaron

Az első példány egy Kamaz-5320-as teherautó volt, amelyet Moszkvából egyenesen egy baskíriai állami gazdaságba vittek, ahol egészen a kétezres évekig szolgált. Ekkor vásárolta vissza a gyár az 1-es alvázszámú teherautót, amelyet ezt követően felújítottak, és azóta a cég központjában lehet megcsodálni Nabrezsnij Cselniben. Szovjet összefogással készült az új teherautó, a moszkvai ZIL gyárban futottak össze a szálak, a Jaroszlávi Motorgyárban készítették a moduláris V-motort, annak is a nyolchengeres változatával dobták piacra az újdonságot. A fülkét és a különféle felépítményeket, így a hazánkban túlnyomórészt futó dömper-testet a Minszki Autógyár fejlesztette.

A szovjet időkben úgy számoltak, a KGST-piacokon évi több mint 150 000 járműre és 250 000 dízelmotorra lesz szükség, ezt a számot azonban nem sikerült elérni, 1980-ban például mindössze 72 000 Kamaz készült. Manapság a kapacitás 80-90 000 jármű, de ez nincs kihasználva, 2025-ben 38 388 darab Kamaz teherautót és autóbuszt gyártottak. Az egymilliomodik jármű 1988 októberében készült el, az egész gyárat elindító Kamaz-5340-es utolsó példánya 2000-be készült el – de modernizált formában ezt követően is készítették azt. A Kamaz eddig 18 alkalommal nyerte meg a Dakar ralit, ami rekordnak számít a verseny történetében.