50 éves sportsikert idéz meg ez a gyönyörűség

A versenysport világában alapozta meg a hírnevét a Ducati, de bőven vannak olyan vásárlói is, akik valami egyszerű motorkerékpárra vágynak. Persze az olaszok különlegességgel készülnek ezeknek az ügyfeleknek is, amire a legjobb példa a most bemutatott Formula 73. Ezt a café racer stílusú gépet a Scrambler 800-as alapján építették meg, és mint ilyen, megörökölte a megbízható, 803 köbcentis léghűtéses L2-es blokkot, ami a nyomatékról és nem a fordulatszámról szól.

Klasszikus színekkel és megjelenéssel jön a Ducati Formula 73

Fotó: Ducati

Száguldás helyett a stílusról szól ez a Ducati

Az óriási V2-esekkel ellentétben könnyen kezelhető a Ducati Formula 73, ami még egy adag olasz stílussal egészíti ki a csomagot. Az inspirációt a márka első, desmodromikus szelepvezérlésű gépe, a Ducati 750 Super Sport Desmo jelentette, ami a maga részéről a 750 Imola Desmo versenygép utcai változata volt – Paul Smart és Bruno Spaggiari azzal nyerték meg az 1972-es Imola 200-as futamot. Az ezüst/akvamarin fényezést a tankra festett arany csík egészíti ki, utóbbival a korabeli verseny-motorkerékpárok tankján használt átlátszó csíkra utalnak, amelyen keresztül az üzemanyagszintet lehetett könnyen ellenőrizni a bokszkiállás során.

Az utcai motorkerékpárnak bőven elég a 73 lóerős teljesítmény, a saját tömeg 183 kg. Elöl és hátul is 17 colos küllős felniket használnak Pirelli Diablo Rosso abroncsokkal. Elöl 1 darab 330 mm-es (4 dugattyús nyereg), hátul 1 darab 245 mm-es (1 dugattyús nyereg) féktárcsát építenek be, a Bosch szállítja a kanyar-ABS-t. A szabványos fogyasztás 5,1 l/100 km, a tank 14,5 literes. Mindössze 873 darabot készítenek a Ducati Formula 73-ból, a sorszámos plakettet a kormányon helyezik el. A vételár nagyjából 6 millió Ft, az első példányokat 2026 tavaszán kapják meg a vásárlók.