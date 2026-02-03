Hírlevél
jaguar

A Jaguar hallani sem akar a benzinmotorról!

Közeledik az új Jaguar leleplezése. A pletykák ellenére a gyár ragaszkodik hozzá: nem lesz benzinmotor a fedélzeten.
Még mindig nem hevertük ki a Jaguar márka átalakításának sokkját, de azért vannak olyanok, akik nem akarnak hinni abban, hogy a Tata Motors radikálisan végigviszi az elektromos átállást. Olyan hírek jelentek meg, miszerint fontolgatják a hatótávnövelő benzinmotor beépítését az új autókba, de a gyár következetesen tagadja ezt az értesülést.

Még hatótávnövelőként se kerül benzinmotor az új Jaguarokba - állítja a gyár.
Több mint 1000 lóerővel a Jaguar könnyen viccel - de benzinmotor biztos nem lesz a fedélzeten
Fotó: Jaguar

Nem lesz benzinmotor a Jaguar márka jövőjében

A több mint 1000 lóerős rendszerteljesítményű négyajtós kupé akkumulátoros-elektromos hajtásúnak készül, és az is marad, se hibrid hajtás, se hatótávnövelő nem szerepel a tervek között.  Épp most kezdték meg az utolsó hideg égövi tesztelést Svédország északi részén, ahol a korábbi éveket is beleszámolva mintegy 150 prototípus megfordult már. A három hajtómotoros összkerékhajtás finomhangolása mellett még a fejlett hőmenedzsmenten is dolgoznak, a ThermAssist rendszerről annyit mondanak, hogy extrém hidegben akár 40%-kal csökkenti az energiafogyasztást a több forrásból dolgozó hőszivattyú.

 

A gumipartner kifejezetten a Jaguar villanyautóhoz készíti a 23 colos felnire szerelt téli abroncsokat, az aktív nyomatékelosztás mellett a dinamikus légrugózás, a két szeleppel dolgozó lengéscsillapítók és az összkerék-kormányzás működését is most véglegesítik. Nem hivatalos forrásból származó információk alapján 850 voltos nagyfeszültségű részt készítenek a britek, a 120 kWh kapacitású akkumulátorba 15 perc alatt 320 km-nyi energiát lehet majd tölteni megfelelően nagy teljesítményű oszlopon.

Galéria: Jaguar GT Prototípus téli tesztelés
Fotó: Jaguar
1/14
Jaguar GT Prototípus téli tesztelés

 

