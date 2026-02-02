A kínai autók már ebbe az ikonikus játékba is befurakodtak!

Noha a valóságban már lejárt lemez a Xiaomi SU7 Ultra, nem panaszkodhat a kütyügyártó, hiszen első kínai autóként az ő terméke lett elérhető a Gran Turismo 7 szimulátorban. Az 1548 lóerős, meglepően olcsó és világrekord-halmozó sportszedán már csak árnyéka önmagának, amíg március és augusztus között két-háromezer példányt értékesítettek belőle (a csúcs március volt 3201 példánnyal), addig szeptemberben már 488 darab kelt el, decemberben már csak 45 darabot tudtak értékesíteni. A Xiaomi nem panaszkodik, bőven túlteljesítették az eredetileg tervezett 10 000 példányt.

Első kínai autóként a Xiaomi SU7 Ultra választható a Gran Turismo 7-esben

Fotó: Polyphony Digital

A kínai autók térnyerése utolérte a virtuális világot is

A Gran Turismo 7-es szimulátor január 29-én kiadott 1.67-es frissítésével tették elérhetővé a játékosok számára első kínai autóként a Xiaomi SU7 Ultrát. Kazunori Yamauchi, a Gran Turismo sorozat producere több alkalommal tesztelte a Xiaomi SU7 Ultra-t olyan helyszíneken, mint Peking, a Nürburgring Nordschleife és a tsukubai versenypálya, és konzultált az autógyár mérnökeivel. Azért, hogy minél hűebben adják vissza az SU7 Ultra élményét, a Xiaomi csapata a Polyphony Digital fukuokai stúdiójába utazott, hogy ott készítsék el a pontos jármű- és fizikai-modellt. A Xiaomi épp kilép a nemzetközi piacra, ezzel a lépéssel pedig autórajongók világszerte ki tudják próbálni – igaz, virtuálisan – a csúcsmodelljét.

